Наличие в распоряжении России уникальной торпеды «Шквал» лишает Соединенные Штаты даже минимальных шансов на победу в подводной войне, уверен военный эксперт Дмитрий Литовкин. Он заявил, что этот высокоскоростной боеприпас невозможно перехватить или уничтожить, поэтому он гарантирует поражение целей.

Капитан третьего ранга запаса считает, что модернизация торпед ВА-111 «Шквал», о планах на которую недавно заявили представители российского Минобороны, даст подводным лодкам РФ весомое преимуществ перед американскими АПЛ. Боезаряд, развивающий скорость до 200 километров в час и способный маневрировать под водой уже после пуска, сможет уничтожить любую субмарину противника.

Напомним, что «Шквал» – это торпеда, в которой использован так называемый суперкавитационный эффект. После запуска ее корпус будто помещается в газовый пузырь, который и обеспечивает столь высокие скорости. С 1977 года, когда эти боезаряды появились в распоряжении ВМФ СССР, создать их аналог не удалось ни одной стране мира.