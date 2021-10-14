Украинские военные перехватили на Донбассе беспилотный аппарат «Гранат-1», который производится в России. Представители СБУ заявили, что ополченцы самопровозглашенных ЛНР и ДНР использовали аппарат для сбора разведывательных данных. Также БПЛА, по словам Службы безопасности, корректировал огонь.

Ведомство сообщило о возбуждении уголовного дела сразу по двум статьям – «Нарушение законов и обычаев войны» и «Теракт». Также оно направило «Гранат-1» и еще два беспилотных аппарата на экспертизу.

Напомним, что Украина заключила контракт с Турцией на покупку беспилотников Bayraktar TB2. Эксперты предполагают, что эти ударно-разведывательные дроны Киев намерен задействовать для ударов по позициям ополчения на Донбассе. БПЛА хорошо известны по Нагорному Карабаху, где сыграли ключевую роль в победе Азербайджана.