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Попытка Германии применить к России силу вполне может завершиться ее исчезновением с карты мира. Так политолог Евгений Сатановский прокомментировал заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости показать РФ способность использовать оружие.

Эксперт отметил, что подобные заявления вызывают смех и жалость по отношению к Германии. Он также напомнил, что в последний раз, когда ФРГ показывала готовность применить оружие, для нее это закончилось большой трагедией.

«При нынешнем уровне вооружения России существование НАТО и всех стран, входящих в него, станет фактором неопределенным. Крамп-Карренбауэр это вообще понимает? Что до самой Германии — останется она после этого в нынешнем виде и состоянии или нет, даже вопросов задавать не стоит. Не останется», – уверенно заявил политолог.

Также он отметил, что если Крамп-Карренбауэр считает, что игра стоит свеч, она вполне может попробовать поиграть перед Россией мускулами.

«Ужасно интересно, особенно если вспомнить, чем в прошлый раз применение Германией оружия против России закончилось. С тех пор, правда, 76 лет прошло, наверное в Германии об этом многие забыли, но если придётся снова вспоминать…», – написал Сатановский на своем Телеграм-канале.

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