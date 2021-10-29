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Письмо в «Газпром» от главы польской компании PGNiG Павла Маевского с просьбой уменьшить цены на газ выглядит как минимум странно, уверен политолог Евгений Сатановский. Он пояснил, что никто, кроме Варшавы, не виноват в ситуации со стоимостью голубого топлива.

Именно она приложила огромные усилия, чтобы разорвать взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Она не захотела заключать долгосрочный контракт и даже увлеклась строительством собственного газопровода. Но зато когда цены серьезно подросли, вдруг вспомнила, что это «Газпром» так негативно влияет на рынок.

По словам Сатановского, Венгрия давно заключила с Москвой контракт на поставку газа в течение 15 лет и сейчас не волнуется из-за цен и дефицита голубого топлива. Эксперт поинтересовался, кто мешал Варшаве сделать точно так же и не переживать из-за скорого прихода холодной зимы.

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