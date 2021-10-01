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На территории РФ сегодня, 1 ноября, произошли важные изменения. Например, силовикам и военным проиндексировали зарплаты, а скоро будет проведена перепись населения.

До конца текущего месяца родителям школьников необходимо подать заявление на выдачу 10 000 рублей. Сделать это можно в режиме онлайн, воспользовавшись сайтом госуслуг. Семьям с детьми для получения пособий необходимо обязательно иметь карточку «Мир». На карты других платежных систем деньги переводить не будут.

В ЦБ РФ собираются ужесточить условия для финансовых учреждений, выдающих займы клиентам, которые уже имеют кредиты, или предлагающие кредитные средства под большой процент. В этом месяце также ускорят оформление документов на квартиры, купленные в новостройках. Уже 15 октября стартует перепись населения, которую традиционно проводят раз в 10 лет. Ее отложили на текущий год из-за распространения COVID-19.

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