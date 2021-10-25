На Валдайском форуме президент РФ Владимир Путин сделал заявление, которое способно вызвать серьезный международный резонанс. Речь идет о высказывании, что Польша наряду с Германией сыграла одну из ключевых ролей в развязывании Второй мировой войны.

Издание Rubaltic назвало это заявление «болезненным ударом» для Варшавы, но подчеркнуло, что Польша заслужила нечто подобное. Ее антироссийская политика в последние годы, провокационные высказывания и выходки выходят за пределы разумного, поэтому Владимир Путин не упустил возможность поставить на место соседей с непомерными амбициями.

Польское руководство шокировано заявлением Путина, которое прозвучало как раз после высказываний немецких политиков о возможном исключении страны из Евросоюза. Авторы публикации отмечают, что неизвестно, какое из событий больнее ударило по Польше, однако одновременная атака на Варшаву с Запада и Востока очень напоминает ее раздел между Германией и Россией.