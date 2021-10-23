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В ходе стрельб, организованных специально для заказчика из-за рубежа, оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-Э» успешно поразил цель на расстоянии 180 километров, рассказал агентству “РИА Новости” представляющий госкорпорацию «Ростех» Бекхан Оздоев.

Он не раскрыл заказчика, однако сообщил, что стрельбы проводились на его территории. На них присутствовали генералы ВС государства, которое намеревается приобрести ОТРК.

В качестве мишени использовался квадрат с размерами 30 на 30 метров, причем ракета угодила точно в «яблочко» – в перекрестие цели. Максимально точное попадание зафиксировала видеокамера, которая была установлена в непосредственной близости от мишени.

«Искандер-Э» — это экспортный вариант ОТРК, разработанный Конструкторским бюро машиностроения. Дальность поражения целей этим комплексом составляет чуть меньше 300 км. В качестве боеприпасов используются баллистические ракеты 9М723-Э.

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