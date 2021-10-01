Путешественник из РФ побывал в небольших поселках Крымского полуострова и поведал о своих впечатлениях на странице своего блога в сервисе «Яндекс.Дзен».

Согласно его словам, если отъехать немного от крупных городов и отправиться в маленькие поселения, то повсюду будет видна «убогость и разруха». Согласно его словам, в плане благоустройства эти населенные пункты недалеко ушли от ранней постсоветской эпохи. Он указал на ужасные дороги, ржавые ограждения и старые дома местных жителей.

Турист также подверг жесткой критике сервис в арендованных апартаментах и их стоимость. К примеру, гостевой домик, в котором все удобства находятся на улице, обойдется в 1 000 рублей за ночь. В конце он отметил, что магазины тоже выглядят старыми, так как ничуть не изменились с 90-х годов прошлого столетия.