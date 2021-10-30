Террористы, которые прикрывались турецкими военными базами в сирийской провинции Идлиб, полностью уничтожены российскими высокоточными снарядами «Краснополь», сообщает портал Avia.Pro. Боевики ощутили на себе мощь 152-миллиметровых корректируемых боезарядов.

После ударов, уничтоживших лагеря, находящиеся в нескольких сотнях метров от военных баз Турции, боевики попытались обвинить Россию в уничтожении мирного населения Идлиба. Они даже опубликовали фото, но тщательный анализ показал их недостоверность. Снимки были сделаны совсем в других районах страны, поэтому не имеют никакого отношения к атаке.

Авторы портала отмечают также, что удар по боевикам оказал сильнейшее психологическое давление на турецких военнослужащих. Фактически у них на глазах было уничтожено не менее 30 террористов, а также превращена в бесполезный металлолом военная техника.

По имеющейся информации, огонь снарядами «Краснополь» вели сирийские правительственные силы.