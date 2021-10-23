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В сирийской провинции Идлиб российский бомбардировщик нанес удар точно по турецкому танку M-60, который непонятным образом оказался на позициях террористов. Портал Avia.Pro пишет, что бомба настолько точно угодила в бронетехнику, что ту разнесло на мелкие части.

Данный инцидент произошел в районе Джебель аз-Завия сирийской провинции Идлиб. По мнению экспертов, боевики уже подготовили машину для наступательной операции, однако российский боевой самолет спутал их планы. Мощный удар превратил танк в бесполезную груду металла.

Авторы отмечают, что подобные авианалеты выводят из себя Анкару. Она передает танки и другую технику боевикам для борьбы с курдами и правительственными силами Сирии, однако ВКС постоянно вмешивается и уничтожает дорогостоящее вооружение.

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