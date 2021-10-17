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Российские военнослужащие в Сирии выдвинули ультиматум турецкому контингенту, сообщил портал Avia.Pro.

На листовках, которые сегодня были распространены в окрестностях населенных пунктов Мари и Аазаз, содержится четкое требование прекратить обострять обстановку на северо-западе и севере САР.

Также листовки предупреждают, что в случае неподчинения Турции, в ее конфликт с курдами вмешаются российские ВКС и сирийские правительственные силы. Они будут вынуждены нанести удары по турецким военным объектам.

Портал также сообщает, что российские истребители уже открывали огонь в районе Идлиба, однако это было лишь предупреждение. Все в тех же листовках содержится просьба к жителями региона временно покинуть его, так как планируется крупномасштабная боевая операция.

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