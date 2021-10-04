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На учениях в Средиземном море с участием алжирской подлодки «Дельфин» российского производства, произошел инцидент, сообщает портал Avia.Pro. К «Варшавянке», которая отрабатывала пуски крылатых ракет «Калибр», практически вплотную подобралась израильская субмарина.

Авторы портала считают, что целью Тель-Авива было получение информации о российском боезаряде. Однако подлодку своевременно обнаружили. Экипаж алжирской субмарины сперва бросился в погоню за израильским судном, а затем вынудил его подняться из-под воды и выдворил за границы Алжира.

Официального подтверждения этой информации нет, однако точно известно, что во время учений Алжира в водах Средиземного моря действительно находилась израильская субмарина. Она вполне могла собирать разведданные о «Варшавянке», однако шансов скрыться от нее или оказать сопротивление у экипажа точно не было.

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