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Россия в экстренном порядке подняла как минимум один истребитель-бомбардировщик с авиабазы «Хмеймим», пишет портал Avia.Pro. Причиной объявления боевой тревоги эксперты называют чрезвычайное происшествие на военно-морской базе в Тартусе, однако что именно там случилось, пока неизвестно.

Проанализировав последние события в Сирии, эксперты пришли к выводу, что инцидент связан с возможной атакой израильских истребителей. Не исключено, что Тель-Авив планировал серьезную провокацию или собирался нанести мощный удар по сирийским правительственным силам или проиранским вооруженным формированиям.

Авторы публикации отмечают, что российское командование не комментирует сложившуюся ситуацию и не дает никаких официальных сведений. Однако известно, что истребитель или сразу несколько воздушных машин провели довольно много времени в небе над Тартусом. Вполне вероятно, что они либо планировали отразить возможную агрессию, либо создавали препятствия для разведывательной авиации Израиля. В любом случае ситуация оказалась весьма серьезной.

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