В Калининградской области Россия провела военные маневры с привлечение 10 оперативно-тактических комплексов «Искандер» и ста военнослужащих, сообщила пресс-служба Балтийского флота. Эти учения стали ответом на регулярные провокации западных государств.

Портал Avia.Pro рассказал, что в ходе маневров расчеты ОТРК «Искандер» отработали ракетные удары по важным объектам Североатлантического альянса на Балтике. Учебным атакам подверглись военно-морские и авиабазы, боевые корабли НАТО, аэродромы.

Напомним, что дальность поражения целей комплексами «Искандер» достигает 500 километров, что позволяет поражать объекты, расположенные на территории практически всех европейских государств. Это демонстрирует, что расположение ОТРК на территории Калининградской области являются удачным решением Москвы.