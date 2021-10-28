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Российские ВКС сбросили авиабомбы на позиции джихадистов, которые обосновались прямо на турецкой границе. Бомбардировщики Су-34 атаковали цели, находящиеся буквально в полутора километрах от рубежей Турции.

Портал Avia.Pro сообщает, что эти самолеты сперва были замечены непосредственно над приграничными районами. Затем они ударили по позициям террористов неподалеку от населенного пункта Ках в сирийской провинции Идлиб.

По словам авторов публикации, атаки фактически по турецкой границе подтверждают, что РФ намерена изгнать боевиков с территории Сирии раз и навсегда. Ее не останавливает присутствие рядом военных баз Турции, которых вообще не должно быть в САР.

По предварительным данным, в результате атаки было уничтожено около 50 террористов. Кроме того, бомбы угодили прямо в склады с боеприпасами и оружием, от которых осталось лишь воспоминание.

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