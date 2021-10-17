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Россия собирается перебросить свои подразделения и самолеты на авиабазу Тияз, находящуюся в центральной части Сирии. Это станет ответом на регулярные атаки Израиля и поможет фактически их заблокировать, сообщил портал Avia.Pro со ссылкой на издание NZIV.

В Израиле уже пытаются представить эту ситуацию как попытку России вытенить из центральных районов страны иранские силы. Впрочем, некоторые журналисты и представители ЦАХАЛ уверены, что Иран и РФ будут действовать совместно, так как делить им особо нечего.

Издание NVIZ сообщило, что Россия расширяет свое присутствие в центре Сирии и планирует заменить иранские формирования, по которым Израиль постоянно наносит удары. Также она намерена перебросить дополнительные силы в город Пальмира.

Эксперты портала Avia.Pro считают, что главная цель РФ – обеспечить защиту Сирии от израильских атак, поэтому скорее всего она перебросит туда свои средства ПВО увеличенной дальности для перехвата ракет и создания угрозы самолетам Израиля.

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