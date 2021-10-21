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Благодаря гиперзвуковому оружию и другим новейшим разработкам Россия уверенно выходит на первое место в мировой гонке вооружений. Эксперты уверены, что в Третьей мировой войне именно гиперзвук будет играть важную роль для победы.

Также они считают, что в этой войне будут воевать не солдаты, а способные их заменить машины, разрабатываемые талантливыми учеными и инженерами.

Так, российские конструкторы сейчас работают над уникальным проектом «Стая-93», представляющим собой огромный рой беспилотников, работающий под управлением искусственного интеллекта. Его намереваются наделить способностью самостоятельно применять решения, а также обеспечить взаимодействие дронов друг с другом.

Успешно испытал гиперзвуковую ракету и Китай, однако у России в арсенале имеются боезаряды морского, воздушного и наземного базирования, что обеспечивает ей преимущество. США пока застряли на третьем месте, так как даже после успешного теста их ракета продемонстрировала не слишком впечатляющие параметры.

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