Прошло чуть больше года с начала Второй Карабахской войны, в которой Азербайджан одержал победу над Арменией. Сейчас Баку снова находится в состоянии, очень близком к военному противостоянию. Но на этот раз в качестве противника может выступить Иран.

Тегерану совсем не нравится активность на территории Азербайджана Турции и Израиля. Первая не только оказывает Баку военную помощь, но еще и собирается открыть новый транспортный коридор в Среднюю Азию. При этом она игнорирует протесты Армении, не желающей, чтобы этот торговый путь проходил через ее территорию в Сюникской области.

Израиль просто снабжает Азербайджан современным оружием, но это также не устраивает Иран. Именно поэтому он демонстрирует военное превосходство боевыми учениями, которые в субботу стартовали на границе.

Анкара углядела в этих маневрах угрозу не только для Азербайджана, но и для себя. Поэтому к району учений перебрасываются турецкие и азербайджанские войска, стягивается боевая техника. Вероятность конфликта стремительно растет, причем в него вполне могут быть втянуты и Китай с Россией. Москва отлично знает о замыслах Эрдогана создать Великий Туран «от Балкан до Алтая» поэтому вынуждена предпринимать меры для сдерживания турецких аппетитов.