Россия регулярно проводит учения с представителями ВС государств ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, чтобы обеспечить полную их готовность к отражению возможного нападения боевиков с территории Афганистана. Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в Киргизии и Таджикистане, находящихся на границе с Афганистаном, находятся военные базы РФ, которые не расслабляются ни на мгновение.

На антитеррористических учениях отрабатываются действия на случай атаки боевиков. Так, встречать их на рубежах Афганистана будут подразделения пограничников и военный контингент стран ОДКБ. После этого террористов просто заманят в капкан, где к их уничтожению подключатся страны ШОС.

Без последней обойтись вряд ли получится, уверен Леонков. Боевики захватили в Афганистане большое количество современной техники и оружия, брошенных трусливо сбежавшими из страны американцами. Поэтому они хорошо вооружены и вполне могут одолеть ВС стран ОДКБ.