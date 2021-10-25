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Россия регулярно проводит учения с представителями ВС государств ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества, чтобы обеспечить полную их готовность к отражению возможного нападения боевиков с территории Афганистана. Военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в Киргизии и Таджикистане, находящихся на границе с Афганистаном, находятся военные базы РФ, которые не расслабляются ни на мгновение.

На антитеррористических учениях отрабатываются действия на случай атаки боевиков. Так, встречать их на рубежах Афганистана будут подразделения пограничников и военный контингент стран ОДКБ. После этого террористов просто заманят в капкан, где к их уничтожению подключатся страны ШОС.

Без последней обойтись вряд ли получится, уверен Леонков. Боевики захватили в Афганистане большое количество современной техники и оружия, брошенных трусливо сбежавшими из страны американцами. Поэтому они хорошо вооружены и вполне могут одолеть ВС стран ОДКБ.

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