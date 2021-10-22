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Недавно появилась информация, что над США сгорел военный спутник, который принадлежит России.

Якобы загадочный яркий болид заметили утром 20 октября. Он пролетел сразу над несколькими штатами, которые расположены на Среднем Западе. По словам астрофизика из Гарварда Джонатана Макдауэлла, замеченный болид является военным спутником России.

По имеющейся информации, в Американское метеорное общество было отправлено уже более 80 сообщений о пролетевшем огненном шаре. Макдауэлл заявил, что время, когда был замечен болид, является тем же, когда спутник должен пролетать над этим регионом.

В «Роскосмосе» инцидент комментировать отказались. Изданию «Газета.Ru», которое обратилось с этим вопросом, посоветовали обратиться в Минобороны.

Недавно мы сообщали о том, что США решили разместить на орбите специальный датчик, который будет обнаруживать старты гиперзвуковых ракет. Датчик размещён на геостационарном спутнике на высокой орбите.

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