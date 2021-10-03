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Представители ПФР отметили, что пенсионеры, у которых дети являются студентами вуза, могут рассчитывать на получение повышенных пенсионных выплат.

Согласно их словам, студенты должны учиться по очной форме в российском или иностранном образовательном учреждении. При этом вид выбранной организации не играет роли. Кроме того, пенсию могут увеличить, как родителям бюджетников, так и тем, у кого дети обучаются за деньги. Повышенные выплаты действуют до момента завершения студентами обучения.

Однако, если детям исполнится 23 года еще до выпуска из высшего учебного заведения, то прибавку к пенсии их родителям все равно аннулируют. Для получения дополнительных выплат нужно подать соответствующее заявление в ПФР, подтвердив факт обучения ребенка и его нахождение на иждивении.

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