Представители ПФР отметили, что пенсионеры, у которых дети являются студентами вуза, могут рассчитывать на получение повышенных пенсионных выплат.

Согласно их словам, студенты должны учиться по очной форме в российском или иностранном образовательном учреждении. При этом вид выбранной организации не играет роли. Кроме того, пенсию могут увеличить, как родителям бюджетников, так и тем, у кого дети обучаются за деньги. Повышенные выплаты действуют до момента завершения студентами обучения.

Однако, если детям исполнится 23 года еще до выпуска из высшего учебного заведения, то прибавку к пенсии их родителям все равно аннулируют. Для получения дополнительных выплат нужно подать соответствующее заявление в ПФР, подтвердив факт обучения ребенка и его нахождение на иждивении.