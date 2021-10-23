Компания Rockstar опубликовала трейлер игры GTA: The Trilogy – The Definitive Edition.

Согласно имеющей информации, в ремастер включены три части серии. В опубликованном видео разработчики демонстрируют, какую работу они провели ради улучшения графики.

Как сообщается, в ремастере были улучшена не только графика. Также изменениям подверглось управление и мини-карта, в том числе прицеливание и колесо выбора оружия.

Отмечается, что выход ремастера запланирован на 11 ноября на PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и PC в цифровом виде. На носителях игра выйдет через несколько недель – 7 декабря. Кроме того, в следующем году будет представлена версия для смартфонов. Перевод на русский язык будет осуществляться при помощи субтитров.

Ранее мы сообщали о том, что игра Hitman Game of the Year Edition была снята с продаж. Причиной стало то, что для полноценной игры необходимо интернет-подключение, о чём ранее не заявлялось.