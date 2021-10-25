Подумать только, первый «электрический подметатель ковров» (именно под таким названием был запатентован первый пылесос) появился относительно недавно – патент был зарегистрирован в 1901 году.

Но за прошедшие 120 лет индустрия претерпела множество изменений. Современные пылесосы не пугают внешним видом и работают не громче урчания домашнего кота. К тому же они вполне способны «понимать» голосовые команды, умеют «в расписание», запоминают расположение мебели и стен в помещении, научились делать влажную уборку и автоматически очищаться от мусора внутри портативного мешка.

Скажем больше. Ещё 15 лет назад такой перечень возможностей можно было увидеть, разве что, на страницах научной фантастики. Но сегодня это реальность… и у этой реальности есть имя!

ROIDMI Eve Plus – часть экосистемы Xiaomi Smart Home

И в этом кроется одно из главных преимуществ робота-пылесоса премиум-класса от дочерней компании Xiaomi. Его можно запустить и эксплуатировать из любой точки мира. Робот-пылесос сначала тщательно сканирует окружающую обстановку, что позволяет ему в точности понимать, что и где нужно убирать. И, поверьте, вы можете положиться на его точные навыки очистки и мощность! Посмотреть все характеристики можно на официальном сайте.

Удобно и практично: как только ROIDMI Eve Plus подключен к сети Smart Home, вы можете легко управлять своим устройством с помощью смартфона или планшета. С этого момента Вы можете создать свой собственный план уборки, чтобы ваш высокотехнологичный помощник очищал комнаты, которые вы хотите, в соответствии с нужным графиком. Также можно выбрать уже готовые и заложенные в пылесос программы или активировать его спонтанно при необходимости. Робот-пылесос выполняет свою работу самостоятельно и старательно – а это значит, что вы экономите время на домашних делах и вам больше не придётся утруждать себя прогулками по квартире с громоздким пылесосом в руках.

При этом ROIDMI Eve Plus может похвастаться завидной автономностью – аккумулятор пылесоса обладает внушительной ёмкостью в 5200 мАч, что позволяет ему работать дольше в сравнении с другими моделями, которые будут сходить с дистанции гораздо раньше.

Модель также подойдёт для тех, кто не любит возиться с техникой – достаточно настроить его программу выполнения и расписание один раз, а затем лишь периодически (1 раз в 10 циклов уборки) очищать мешок с мусором внутри док-станции, наслаждаясь чистотой и уютом своего дома. Приобрести робот-пылесос ROIDMI Eve Plus можно здесь.

Смартфоны, которые идеально подойдут для управления пылесосом

Xiaomi Poco M3 Pro

Потому что мощный, производительный и автономный – пылесос сядет гораздо раньше, даже если вы попытаетесь полностью перевести его управление в ручной режим. Помимо прочего работает на Android 11 – оно и не удивительно, ведь смартфон был выпущен летом 2021 года.

Xiaomi Mi Max 3

Потому что экран – огромный! Трудностей с настройкой пылесоса в приложении точно не возникнет. К тому же цена значительно ниже предварительного кандидата, хотя смартфон всё также можно считать современным и мощным (был выпущен в 2018 году).

Xiaomi Mi 11 Ultra

Потому что флагман! Ну, здесь ни убавить ни прибавить – со смартфоном, который объективно по всем параметрам превосходит конкурентов, сложностей быть не должно. К тому же держать в руках такой классный смартфон – уже само по себе удовольствие.

Ещё и лучший друг аллергиков

Пылесос от Roidmi обходит своих конкурентов, радуя своего владельца, ещё благодаря одному достоинству – бактерицидной и дезодорирующей системе в мусорном баке. В итоге мусор не просто собирается внутри пылесоса, но и проходит определенную обработку. Это позволяет нейтрализовать вредные эффекты от шерсти домашних животных, следов деятельности микроорганизмов и пылевых клещей.

Несмотря на то, что многие попросту не задумываются о таких вещах, это действительно важно – зачастую аллергия проявляется из-за перечисленных выше причин. И если ROIDMI Eve Plus успешно борется с этими причинами, значит он помогает вам бороться с аллергией!