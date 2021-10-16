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В провинции Баглан, что на севере Афганистана, в столкновениях с талибами (боевики движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации) погибли двое командующих сил сопротивления, сообщило информационное агентство «РИА Новости». Отмечается, что в ходе противостояния было убито также 7 террористов.

Напомним, что ранее против боевиков «Талибана» был организован теракт в городе Асадабад. Взрывное устройство было заложено на мосту и сработало, когда по нему проезжала машина с талибами.

Радикальное движение захватило власть в Афганистане 15 августа. Они вошли в Кабул и сообщили, что 20-летняя война завершена. В сентябре было выбрано временное правительство, главой которого стал Мохаммад Хасан Ахунд.

На территории страны все еще действует сопротивление, которому пока удается сдерживать натиски талибов.

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