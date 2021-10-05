Глава Китая Си Цзиньпин своим заявлением о необходимости бережно выращивать в Китае профессиональные таланты, в очередной раз замахнулся на подрыв демократических устоев, пишет автор издания «РИА Новости» Дмитрий Косырев. Он поясняет, что в США, являющихся «носителем демократии», подобные вещи делать не принято.

В Соединенных Штатах все люди равны. Выбиваются из общего ряда и являются «более равными из равных» исключительно сексуальные и расовые меньшинства. Если же кто-то предлагает взращивать таланты и обращаться с ними более бережно, чем с теми, у кого никаких способностей нет, это уже не демократия, а нарушение прав человека, отмечает автор.

Между тем, Китай использует древнюю идею «пирамиды заслуг», о которой говорил еще Конфуций. Она успешно прижилась и в СССР, где талантливые люди действительно могли рассчитывать на большее, если использовали свои способности на всеобщее благо. Вполне вероятно, что именно этот подход еще в то время раздражал США, затеявших холодную войну. Теперь им придется столкнуться с другой проблемой – подрывом демократии от Китая.