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Российских наблюдателей никто не звал на натовские учения «Защитник Европы-2021». Руководствуясь принципом взаимности, она также не стала приглашать наблюдателей Североатлантического альянса на российско-белорусские маневры «Запад», заявил замглавы военного ведомства РФ Александр Фомин.

Он также рассказал, что на учениях присутствовали наблюдатели из Узбекистана и Мьянмы, Пакистана, Вьетнама и Китая. Кроме того, Россия объявила о проведении учений и передала соответствующую информацию в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе за 42 дня до их начала.

Всего в маневрах участвовало 200 тысяч военнослужащих, напомнил Фомин. Он также сообщил, что к учениям привлекались 15 кораблей, 760 единиц техники, 80 летательных аппаратов.

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