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Авторы издания Responsible Statecraft уверены, что Россия должна сказать большое спасибо курдам за то, что президент Турции Тайип Эрдоган фактически находится в «кармане у Москвы».

Автор публикации Омер Ташпинар поясняет, что Анкара уже почти столетие никак не может забыть те проблемы, с которыми она столкнулась из-за курдов в первые годы своего появления на свет. Именно поэтому Турция видит террористические замыслы во всем, что связано с курдским народом. Хотя для другого государства его требования показались бы вполне выполнимыми.

Именно из-за курдской проблемы Турция купила у России зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», уверен автор публикации. Кроме того, она пошла на фактический разрыв отношений с Вашингтоном, так как подозревает Соединенные Штаты в попытке создания отдельного государства для курдов – Большого Курдистана, который будет всячески поддерживаться США.

Американцы, впрочем, не особо отрицают такую возможность, о чем говорит их поведение в Сирии. Изначально они заявляли, что вынужденно и временно сотрудничают с курдами, однако это самое сотрудничество продолжается уже более 6 лет и вряд ли так просто завершится.

Окончательно добила Эрдогана его поездка в США, где он намеревался решить проблему с санкциями, встретившись с президентом Джо Байденом. Однако там турецкого лидера ждал весьма холодный прием. После которого уже на встрече с Владимиром Путиным в Москве Эрдоган выразил надежду на дальнейшее сотрудничество не только по С-400, но и в других сферах. Относительно США он заявил, что не Вашингтону указывать Анкаре, какое оружие использовать для защиты своей страны.

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