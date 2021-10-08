Атомные часы Deep Space Atomic Clock, который были запущены в космос, несколько недель назад остановились.

Это произошло 18 сентября. Как отмечается, устройство представляет собой ртутно-ионные атомные часы, которые помещены в коробку размером примерно 25 сантиметров. Размещены часы были на космическом аппарате Orbital Test. Предполагалось использовать часы около года, однако они продемонстрировали стабильность и сумели проработать ещё год.

Часы использовались NASA для того, чтобы выяснить, насколько применение бортовых атомных часов поможет улучшить навигацию космических аппаратов для дальних полётов. Полученные в результате исследования данные будут применены для того, чтобы запустить аналогичный аппарат. Это планируется совершить в 2028 году, аппарат будет отправлен к Венере.

Ранее учёные сообщили о признаках неизвестного типа тёмной материи. Обнаружить доказательства существования такой материи удалось благодаря телескопу в Атакаме.