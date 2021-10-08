читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Атомные часы Deep Space Atomic Clock, который были запущены в космос, несколько недель назад остановились.

Это произошло 18 сентября. Как отмечается, устройство представляет собой ртутно-ионные атомные часы, которые помещены в коробку размером примерно 25 сантиметров. Размещены часы были на космическом аппарате Orbital Test. Предполагалось использовать часы около года, однако они продемонстрировали стабильность и сумели проработать ещё год.

Часы использовались NASA для того, чтобы выяснить, насколько применение бортовых атомных часов поможет улучшить навигацию космических аппаратов для дальних полётов. Полученные в результате исследования данные будут применены для того, чтобы запустить аналогичный аппарат. Это планируется совершить в 2028 году, аппарат будет отправлен к Венере.

Ранее учёные сообщили о признаках неизвестного типа тёмной материи. Обнаружить доказательства существования такой материи удалось благодаря телескопу в Атакаме.

Вам может понравиться

Страны Прибалтики готовятся совместно закупить реактивную артиллерию, системы ПРО и военные дроны

Эстония, Латвия и Литва намерены усилить свой оборонный потенциал, в качестве «ответа на действия России в регионе», ракетными системами залпового огня (РСЗО), современными западными системами ПВО и ПРО, а также

Учёные заявили, что конец света может наступить из-за Луны

Астрономы обнаружили ещё одну причину, из-за которой может наступить конец света. В этом учёные Планетологического института США обвинили Луну. Как сообщается, Луна постепенно отдаляется от Земли. Несмотря на то, что
  • Анна
  • 07.10.2021
  • читать 1 минуту

В США оценили российский ударный стелс-дрон «Охотник»

Американский веб-сайт The Drive прокомментировал недавно представленную Минобороны России на своем официальном телеканале «Звезда» информацию о новейшем российском беспилотнике С-70 «Охотник». Перевод основных положений публикации The Drive представлен изданием Discover24.
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 8 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 8 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 8 октября – небольшой дождь, до 13 °C | Королев: погода, 8 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 8 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 8 октября – ясно, до 13 °C |