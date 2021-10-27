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Заявление о необходимости сдерживать РФ с помощью ядерного оружия стало своеобразной «лебединой песней» министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Все дело в том, что в ближайшее время она покинет эту должность.

Немецкий политолог Александр Рар считает, что главе Минобороны просто захотелось сделать какой-то громкий выпад, чтобы навсегда остаться в истории страны. Именно этим вызваны ее жесткие заявления о России.

Для армии Крамп-Карренбауэр не сделала абсолютно ничего, поясняет Рар. Она пришла на пост главы Минобороны с подачи своей подруги Ангелы Меркель. Никаких проблем, преследующих армию ФРГ, министр не сумела, да и не пыталась решить. Единственный вопрос, которым она занималась серьезно – это гендерные отношения в ВС Германии.

Заявление о России – это провокация, которая поможет Аннегрет Крамп-Карренбауэр запомниться немцам. Кроме того, она высказалась именно так, чтобы опровергнуть слухи о том, что ФРГ с Россией тайно сотрудничают за спиной у НАТО.

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