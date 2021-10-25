Глава МИД РФ Сергей Лавров шуткой передал послание украинскому лидеру Зеленскому от президента России Владимира Путина, рассказал депутат Верховной Ряды от партии ОПЗЖ Вадим Рабинович.

Он пояснил, что Лавров сделал отсылку к юмористическому прошлому Зеленского и заявил, что встретиться вчетвером в «нормандском формате», чтобы «попасть в телевизор» — это одно. А выполнить сперва Минские соглашения и пообщаться о полученных результатах – совсем другое.

Рабинович уверен, что таким образом Лавров дал Зеленскому понять, что до выполнения Киевом Минских соглашений никаких промежуточных встреч больше не будет.

Напомним, что ранее в Киеве заявили, что готовы ко встрече в «нормандском формате», Однако Москва считает, что эти высказывания преждевременно и Украина должна сперва приступить к выполнению ранее заключенных соглашений.