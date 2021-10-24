Представители управления СК РФ по Астраханской области сообщили о заведении уголовного дела на мужчину в возрасте 28 лет, который обвиняется в нападении на инспектора ДПС.

Согласно их словам, данный инцидент случился 13 октября в городе Астрахань в Ленинском районе. Работник патрульной службы остановил транспорт, чтобы проверить документы его водителя. Одного из пассажиров разозлило подобное действие, поэтому он ударил работника правоохранительных органов в область груди, сняв нагрудный знак с его верхней одежды.

Отмечается, что обвиняемый находился в нетрезвом состоянии. На данный момент времени следователи пытаются определить все обстоятельства случившегося. Если вина жителя Астрахани будет доказана, то его может ждать тюремное заключение сроком до пяти лет.