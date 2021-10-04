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В России был учреждён День отца. Указ недавно был подписан президентом России Владимиром Путиным.

В указе сообщается, что праздник был введён ради того, чтобы укрепить институт семьи. Ещё одной причиной называется увеличение значимости отцовства.

Датой проведения праздника было выбрано третье воскресенье октября. Следовательно, уже в скором времени можно будет провести первый День отца – а именно, 17 октября.

С инициативой о введении данного праздника ранее выступила Анна Кузнецова – бывший детский омбудсмен. Она указала, что в некоторых регионах уже был введён этот праздник. На федеральном уровне его предлагалось ввести ещё несколько лет назад.

К слову, День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября.

Недавно мы сообщали о том, что президенту Турции Реджепу Эрдогану не удалось решить с Владимиром Путиным вопрос по Сирии. Журналисты сделали этот вывод на основании того, что Россия вместе с сирийской национальной армией продолжает зачищать Идлиб от незаконных вооруженных группировок.

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