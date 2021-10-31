На саммите «Большой двадцатки» лидерам государств-участников удалось прийти к соглашению по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов. Если в 2015 году такой показатель декларировался как цель, то сейчас страны взяли на себя ряд обязательств.

К примеру, Великобритания и ЕС намерены уже к 2030 году наполовину уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. К 2050-м они должны сократиться до нуля.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите сообщил, что в России средняя температура за последние 10 лет выросла на половину градуса и продолжает увеличиваться быстрее, чем в других странах мира.

Основы углеродного регулирования в России были установлены в июле текущего года подписанным главой государства законом «Об ограничении выбросов парниковых газов».