читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На саммите «Большой двадцатки» лидерам государств-участников удалось прийти к соглашению по ограничению глобального потепления до 1,5 градусов. Если в 2015 году такой показатель декларировался как цель, то сейчас страны взяли на себя ряд обязательств.

К примеру, Великобритания и ЕС намерены уже к 2030 году наполовину уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу. К 2050-м они должны сократиться до нуля.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на саммите сообщил, что в России средняя температура за последние 10 лет выросла на половину градуса и продолжает увеличиваться быстрее, чем в других странах мира.

Основы углеродного регулирования в России были установлены в июле текущего года подписанным главой государства законом «Об ограничении выбросов парниковых газов».

Вам может понравиться

Советник Путина Эдельгериев раскритиковал идею «Ростеха» о строительстве «мусорных» заводов

Заводы по сжиганию мусора не окажут никакого влияния на окружающую среду, поэтому нужно найти какое-то другое и более эффективное решение этой проблемы, заявил советник президента Владимира Путина Руслан Эдельгериев. Так
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 31 октября – переменная облачность, до 9 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 31 октября – переменная облачность, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 31 октября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C | Подольск: погода, 31 октября – ясно, до 10 °C | Армавир: погода, 31 октября – ясно, до 13 °C |