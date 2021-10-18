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Приобретая американские танки «Абрамс», Варшава просто выбрасывает на ветер 5 миллиардов долларов. Потому что эти боевые машины не помогут Польше, если она вздумает напасть на Россию, заявил сенатор Алексей Пушков.

Он предложил Варшаве дополнительно к танкам возродить эскадроны крылатых гусар, которые воевали за Речь Посполиту в 16-18 столетиях. Отряды «на конях да с перьями» хоть и бесполезны, но зато красиво смотрятся, шутливо заметил представитель СовФеда.

Американские боевые машины Польше покупает, что потешить свое самолюбие, так как при нападении на РФ «Абрамсы» окажутся совершенно бесполезными и будут быстро уничтожены.

Напомним, что Польша намерена наращивать военную мощь якобы для «сдерживания России». Помимо «Абрамсов», она вскоре должна получить от США еще и истребители F-35A.

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  • Анна
  • 17.10.2021
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