Ряд аналитиков считают, что Анналена Бербок, лидер фракции «Зеленые» займет должность главы внешнеполитического ведомства ФРГ, однако публицист Феликс Шультесс не уверен, что она сможет получить этот пост.

Эксперт отметил, что причина этому заключается в спорной биографии немецкого политика. В ней имеются неудобные факты, которые способны поставить точку на ее карьера в качестве дипломата. Он отметил, что Бербок любит приписывать себе достижения, которых на самом деле не совершала. Это, к примеру, можно отнести к ее докторской диссертации и заведовании ресурсами – она могла написать, что возглавляла группу, хотя на деле являлась обычным членом команды.

По мнению специалиста, немцы очень чувствительны к подобным высказываниям и не забывают ошибок. Поэтому из-за фальсификации собственной биографии жители Германии не будут воспринимать Бербок в позитивном ключе.