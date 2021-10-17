Власти Франции позиционируют миротворческую миссию в странах Африки как эффективную кампанию по борьбе с глобальным терроризмом. Но, как утверждаетутверждает Telegram-канала «Рыбарь», французское общество не так позитивно относится к присутствию своих солдат на Черном континенте.

«Каждая потеря бьет по имиджу Парижа, а сказки про необходимость борьбы с терроризмом и помощь Бамако из Елисейского дворца все больше раздражают французский электорат», – уверены в редакции Telegram-канала.

Летом 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о завершении миротворческой операции «Бархан» на территории Мали. Французский лидер фактически признал провал борьбы с терроризмом в Сахеле. Более того, за годы французского присутствия активность боевиков и их агрессия только возросла.

В сложившейся ситуации власти африканского государства поспешили найти нового союзника для решения накопившихся проблем. В страну по двусторонним соглашениям прибыла российская «ЧВК Вагнера». Россияне подготовят местную армию для эффективной борьбы с группировками террористов.

Уход из Мали может стать решающим ударом по рейтингу президента Макрона, стремящегося переизбраться на второй срок. Французское общество настроено не простить своему лидеру бесцельно потраченные бюджетные средства на проваленную операцию в Африке.