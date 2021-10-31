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Заявления американского издания The Washington Post о переброске российских войск к южным и западным границам НАТО – это очередной надуманный США повод заблокировать ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Такое предположение сделал общественный деятель Захар Прилепин.

Публицист заявил, что Соединенные Штаты давно ждут повода расправиться с неугодным газопроводом, но Россия ни разу его не давала. Поэтому Вашингтон придумал причину для своих очередных санкций самостоятельно.

Напомним, что в издании The Washington Post появились даже фотографии и видеозаписи с эшелонами боевой техники, которая якобы перебрасывается Россией. Однако подобные материалы можно найти в любом поисковике и обвинить в стягивании войск кого угодно.

По словам Прилепина, США пошли навстречу Германии с завершением строительства «Северного потока-2», однако они не оставили надежды закрыть этот проект.

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