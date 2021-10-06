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Европейские страны своевременно не заключили с Россией контракты на поставку газа, что и привело к энергетическому кризису, уверен президент Сербии Александар Вучич. Об этом он заявил на саммите ЕС-Западные Балканы, завершившемся сегодня в Словении.

Вучич также рассказал, что Сербия не в состоянии платить за газ такую цену, которая сейчас наблюдается на европейском рынке. Голубое топливо поднялось на бирже до 1900 долларов, при том что цена Белграда осталась на уровне $270.

По словам сербского лидера, он намерен просить вице-премьера России Юрия Борисова передать Владимиру Путину просьбу о помощи. Вучич надеется, что Сербия получит минимальную биржевую и максимальную нефтяную формулу, что приведет к снижению цены.

Президент также заявил, что газопровод «Балканский поток» дает возможность стране получать газ из первых рук и по адекватной стоимости, поэтому решение присоединиться к данному проекту было абсолютно правильным.

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