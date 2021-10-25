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Абдала Хамдок, глава правительства Судана, которого задержали военные, призвал людей выходить на улицы для участия в митингах, направленных против госпереворота.

Отмечается, что жители Хартума устроили уличный протест. На появившемся в Сети видео можно увидеть большое количество людей и пылающие баррикады. В суданском Министерстве информации отметили, что военные задержали министров. В настоящее время их местоположение неизвестно. Военнослужащие также взяли под стражу Аймана Нимра, губернатора столицы, и Мухаммеда аль-Факи, члена Суверенного совета.

Около двух лет назад в этой африканской стране случился военный переворот, приведший к свержению лидера Омара аль-Башира. После этого в государстве возникли 2 ветви власти: гражданская и военная. Обе стороны согласились на действие переходного периода в Судане до конца осени 2021 года.

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