Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко высказался насчёт реакции жителей Крыма на предложение создать на границе с Россией «центры связи с властями».

Некоторое время назад было предложено открыть центры связи на КПВВ на границе между Россией и Украиной в Крыму, а также на линии соприкосновения в Донбассе. В Крыму сообщили о бессмысленности этого предложения. Кроме того, в МИД РФ отметили, что эта идея является «цирковым номером».

Как заявил Николенко, Россия является «государством-оккупантом» и она обязана выполнять все договоренности лидеров «нормандского формата». Также он заявил о том, что у российских властей не выйдет помешать жителям Крыма и Донбасса вести разговор с Киевом.

Кроме того, Николенко заявил, чтобы жителям указанных территорий была предоставлена защита от коронавируса, а также безопасный доступ мониторинговой миссии ОБСЕ.

О предложении открыть на границе в Крыму и на Донбассе центры связи с украинскими властями мы сообщали недавно. С этим предложением выступил представитель украинского СНБО Алексей Данилов.