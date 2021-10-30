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Американское посольство на Украине заявило, что использование «Байрактара» на Донбассе – это ответ Москве на неоднократные нарушения Минских соглашений с ее стороны. Данное заявление вполне ожидаемо, так как сразу несколько экспертов предсказали, что именно РФ снова будет виноватой в проблемах Киева.

В посольстве заявили, что ополченцы Донбасса неоднократно использовали БПЛА и артиллерийское вооружение запрещенных калибров, что также является нарушением условий режима прекращения огня. Из-за этого гибли военнослужащие украинской армии, поэтому Киев имел право на самооборону.

«Официальная риторика РФ о том, что Украина обостряет ситуацию, не только обманывает, но и способствует эскалации напряженности», заявили в американской дипмиссии.

Также посольство потребовало у обеих сторон соблюдать Минские соглашения, чтобы не допускать подобных нарушений в будущем.

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