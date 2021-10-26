Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах, отметил, что для Москвы в приоритете заключение с Вашингтоном договоров по контролю за вооружением, которые имеют юридическую силу.

Согласно его словам, как и в прошлом, сейчас РФ настроена подписать с США юридически обязывающие соглашения, но при этом она допускает применение других форматов. Однако в настоящее время нельзя предсказать возможные результаты подобных договоренностей – необходимо вначале сесть за стол переговоров и приняться за работу.

При этом российский дипломат отметил, что переговоры по контролю за нестратегическим ядерным оружием могут начаться только в том случае, если НАТО и США выполнят несколько условий в европейском регионе. Речь идет о переносе американских снарядов подобного типа из Европы и уничтожении необходимой для них инфраструктуры.