Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Анатолий Антонов, посол России в Соединенных Штатах, отметил, что для Москвы в приоритете заключение с Вашингтоном договоров по контролю за вооружением, которые имеют юридическую силу.

Согласно его словам, как и в прошлом, сейчас РФ настроена подписать с США юридически обязывающие соглашения, но при этом она допускает применение других форматов. Однако в настоящее время нельзя предсказать возможные результаты подобных договоренностей – необходимо вначале сесть за стол переговоров и приняться за работу.

При этом российский дипломат отметил, что переговоры по контролю за нестратегическим ядерным оружием могут начаться только в том случае, если НАТО и США выполнят несколько условий в европейском регионе. Речь идет о переносе американских снарядов подобного типа из Европы и уничтожении необходимой для них инфраструктуры.

Вам может понравиться

Шойгу дал жесткий ответ на угрозы министра обороны ФРГ

Сергей Шойгу, руководитель оборонного ведомства РФ, отреагировал на заявление своей немецкой коллеги Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что НАТО готово воспользоваться ядерными ракетами в случае «агрессии» со стороны России. Ранее Крамп-Карренбауэр

В Госдуме отреагировали на возможное прекращение поставок газа в Молдавию

Игорь Ананских, российский парламентарий, в рамках беседы с журналистами канала RT решил прокомментировать возможный запрет на транзит газа в Молдавию, который запланирован на 1 декабря. Согласно его словам, все это

Сатановский назвал ФРГ первой целью в случае войны между НАТО и РФ

Евгений Сатановский, военный эксперт, отметил, что при начале масштабного вооруженного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом Германия станет первой страной, которую ждет полное уничтожение. В настоящий момент времени ФРГ в
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | город Мытищи: погода, 26 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 октября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 12 °C | Королев: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Подольск: погода, 26 октября – переменная облачность, до 5 °C | Армавир: погода, 26 октября – небольшая облачность, до 9 °C |