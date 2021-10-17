Заявления европейских политиков об использовании Россией газа в качестве оружия являются безосновательной чепухой, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин на канале BBC.

Он пояснил, что газопровод «Северный поток-2», который полностью готов к запуску, не имеет никакого отношения к политическим целям России. По словам Келина, делать такие заявления могут только несостоявшиеся политики, пытающиеся хоть как-то привлечь к себе внимание.

Также посол заявил, что сейчас все зависит от Германии, которая должна принять окончательное решение по вводу «Северного потока-2» в эксплуатацию.

Напомним, что ранее немецкие эксперты назвали причинами энергетического кризиса в Европе холодную прошлую зиму, восстановление экономик стран после пандемии, высокий спрос на СПГ в Азии. Единственным способом прекратить рост цен на газ, по мнению аналитиков, является запуск «Северного потока-2».