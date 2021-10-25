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Энергетический кризис – это проблема не только Германии, поэтому к ее решению должны быть привлечены все европейские государства без исключения, заявил посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр. Он также напомнил, что газопровод «Северный поток-2» хоть и готов к запуску, но должен легитимно и юридически чисто пройти сертификацию.

Посол напомнил заявления Владимира Путина о готовности включиться в поиск решений энергетического кризиса и «внести спою лепту в решение вопроса кризиса газовых цен».

Ранее посол России при ЕС Владимир Чижов заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» должна быть завершена к 8 января следующего года. Он также отметил, что если Евросоюз проведет эту процедуру раньше, то сделает отличный подарок потребителям российского газа на территории ЕС.

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