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Приближающаяся зима страшит бывшего президента Украины Петра Порошенко, так как Россия может попытаться «взять энергетический реванш». Экс-глава государства заявил, что Москва стремительно набирает обороты и Киев уже минимум втрое слабее, чем РФ.

Также Порошенко высказался в том духе, что Россия регулярно шантажировала Украину, пока он не отказался от покупки газа напрямую. Теперь приближающееся холодное время года вполне может стать «зимой русского реванша».

Напомним, что депутаты партии ОПЗЖ скептически относятся к «отказу» от российского газа. Они заявляют, что Киев покупает то же голубое топливо у Европы по реверсу, но в несколько раз дороже. Такие действия властей в партии называют диверсией против собственного народа. Еще раньше Виктор Медведчук сумел договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о покупке газа по 175 долларов за 1000 кубометров.

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