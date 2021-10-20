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Военный эксперт американского издания Popular Mechanics Кайл Мизоками сообщает, что по военной мощи Соединенные Штаты все еще находятся «впереди планеты всей» и превосходят Россию и Китай, вместе взятых. Однако тенденция медленно, но уверенно изменяется не в пользу США.

Ссылаясь на статистические данные центра RAND, Мизоками отмечает, что КНР увеличивает военную мощь очень быстрыми темпами. У нее уже есть второй авианосец, постоянно строятся новые эсминцы и фрегаты, число которых увеличивается чуть ли не ежемесячно.

У России дела обстоят немного хуже, однако она компенсирует отставание технологическими решениями. Так, в ее распоряжении уже имеются гиперзвуковые ракеты «Кинжал», «Авангард» и «Циркон», которые не имеют в мире аналогов. Кроме того, Москва строит подводные лодки проектов «Борей А» и «Ясень М», которые по своим параметрам превосходят субмарины Соединенных Штатов.

Мизоками, перевод публикации которого представил портал “ПолитРоссия”, отмечает, что гиперзвук все же не принят на вооружение в полном объеме, а подлодки должны быть готовы лишь к 2035 году. Пока же РФ надеется на оружие, разработанное еще во времена СССР.

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