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Брюссель решил окончательно затянуть газовую петлю на шее Европы, уверены авторы публикации в польском издании Interia. Они отмечают, что Евросоюзу необходимо как можно скорее изменить энергетическую политику, чтобы не дожидаться негативных последствий своих действий.

Читатели издания бурно отреагировали на эту статью. В комментариях многие из них написали, что Брюссель все равно не признает своей вины в нынешнем кризисе и попытается перевалить ее на Россию. При этом граждане Евросоюза будут вынуждены замерзать без газа.

«Спокойно, этой зимой мы будем согреваться при помощи пения. Запоем “Оду к радости”, и всем на нервной почве станет жарко», – иронично прокомментировал публикацию пользователь Olla 22.

Комментатор Grr отметил, что Брюссель просто намеренно разваливает экономику ЕС либо пытается продвинуть интересы США, которые с удовольствием бы продавали Европе свой СПГ.

«Попадите в газовую зависимость от янки, тогда увидите, какие это “хорошие люди”», – предостерег он.

Некоторые читатели также заявили, что подобные действия Брюсселя могут привести к выходу из ЕС нескольких стран. А потом он просто распадется.

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