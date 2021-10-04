Соединенные Штаты созданием военно-политического блока AUKUS вогнали острый нож в спину Западной Европе. Они перенесли собственные интересы в Тихоокеанский регион и фактически оставляют Североатлантический альянс, считает польский философ Радослав Чарнецки.

На будущее эксперт прогнозирует два ключевых сценария развития событий. В первом из них Европа сдается на милость США, начинает заискивать перед ними, пытаясь добиться благосклонности. Второй сценарий предполагает полное изгнание англосаксов из ЕС и выбор собственного пути.

Автор отмечает, что решение США связано не только с переориентацией на Тихоокеанский регион, но с переносом американской цивилизации на собственную территорию. В настоящий момент штаты Вашингтон, Калифорния и Орегон могут называться крупнейшими технологическими и экономическими центрами, поэтому Европа Соединенным Штатам больше не нужна.