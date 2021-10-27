На прошлой неделе Россия приостановила работу своего постоянного представительства при Североатлантическом альянсе. Одновременно с этим она закрыла миссию НАТО в столице, что говорит о беспрецедентном ухудшении отношений. Эти действия стали ответом на высылку российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. Как обычно, без адекватных доказательств их вины.

Политический эксперт из Польши Витольд Юращ не может скрыть радости от фактически полного разрыва отношений между НАТО и Москвой. Он заявил, что Россия считала одним из наиболее важных именно свое представительство в Альянсе, которое сейчас распущено.

Юращ также отмечает, что Россия продолжает старую политику разделения стран НАТО на рациональные, лояльные к РФ и русофобские. Польша по этой классификации относится к последней категории, поэтому для нее стал знаменательным событием разрыв отношений.

При этом автор не отрицает, что фактически для России ничего не изменится. Она продолжит поддерживать нормальные отношения с лояльными и рациональными державами. Заметного улучшения по линии русофобских государств также не произойдет. Поэтому закрытие диппредставительств ни на что особо не повлияет.