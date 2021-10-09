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В Польше предъявили обвинение полицейским и сотрудникам вытрезвителя, которые до смерти избили гражданина Украины. Всего фигурантами уголовных дел стали 9 человек, сообщает польское издание RMF24.

Трое полицейских обвиняются непосредственно в избиении, в результате которого 25-летний Дмитрий Никифоренко умер в вытрезвителе. Еще один правоохранитель дал разрешение на подобные действия, что также стало поводом для возбуждения уголовного дела.

Остальные фигуранты – это работники вытрезвителя. Практические все они участвовали в избиении украинца, поэтому также пойдут под суд. Уголовное дело возбуждено также против врача вытрезвителя, который неправильно поставил диагноз и оценил состояние мужчины, скончавшегося спустя некоторое время.

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